Украинская всадница Васильева сменит спортивное гражданство на российское

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала всаднице Софии Васильевой смену украинского спортивного гражданства на российское. Об этом 7 мая сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что данное решение было принято на основании того, что Васильева является фактическим гражданином России. Кроме того, спортсменка проживает в Крыму и представляет конноспортивный клуб «Качи-Кальон».

Последний раз Васильева выступала на соревнованиях под украинским флагом в 2014 году.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, в нейтральном статусе.

Позже, в ноябре, Международная федерация конного спорта допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.