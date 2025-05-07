Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
Мир
Экономист указал на неспособность Европы заменить российский газ к 2027 году
Мир
Пакистан выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов Индии
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о своем желании посетить парад Победы в Москве
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
В АдГ напомнили Мерцу о его обещании закрыть границы для мигрантов
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Мир
Молдавским учителям пригрозили увольнением за участие в парадах 9 Мая
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Пашинян подтвердил план приехать в Москву на 9 Мая
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025

Украинская всадница Васильева сменит спортивное гражданство на российское

0
EN
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала всаднице Софии Васильевой смену украинского спортивного гражданства на российское. Об этом 7 мая сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что данное решение было принято на основании того, что Васильева является фактическим гражданином России. Кроме того, спортсменка проживает в Крыму и представляет конноспортивный клуб «Качи-Кальон».

Последний раз Васильева выступала на соревнованиях под украинским флагом в 2014 году.

«МОК сам образумится со временем, иначе будет раскол»
Почетный президент ОКР Александр Жуков — о кризисе олимпийского движения, участии в Играх-2024 в Париже и оттоке молодых спортсменов

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, в нейтральном статусе.

Позже, в ноябре, Международная федерация конного спорта допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025