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Экономист указал на неспособность Европы заменить российский газ к 2027 году

Экономист Чирков: заменить в Европе российский газ к 2027 году невозможно
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Фото: Global Look Press/Peter Kneffel
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Европа понесет невероятные убытки в результате отказа от российских ресурсов. Таким мнением с «Известиями» 7 мая поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Заменить российский газ в Европе к 2027 году, на мой взгляд, невозможно. Какие-то технические вещи теоретически могут сработать, но практически и экономически это невозможно», — отметил эксперт.

По его словам, ситуация с отказом Евросоюза (ЕС) от российских ресурсов уже не первый год носит фиктивный характер. Есть пример Германии, отказавшейся на словах от газа из РФ, но продолжающей его получать на деле.

Чирков также подчеркнул, что Венгрия своими решительными заявлениями и действиями может остановить данную инициативу Еврокомиссии (ЕК).

«Позиция Венгрии вполне может остановить процесс отказа ЕС от российских ресурсов, <…> помочь возобладать здравому смыслу. Единодушия, при котором такие решения легко принимаются, нет, и отказ Венгрии от того, чтобы идти в ногу с политиками, принимающими совершенно самоубийственные для экономики решения, может отрезвить многие горячие головы в Европе», — сказал эксперт.

Экономист также заявил, что в случае, если Венгрию заставят тоже отказаться от российского газа, ей придется компенсировать потери из других источников. Это сжиженный природный газ из США или стран Ближнего Востока.

«Также есть Турция, она может поставлять газ, который очень сложно идентифицировать по происхождению. <…> Турки могут по бумагам отправлять весь газ, который им приходит из других стран, кроме России, в Европу, а на альтернативные рынки направлять российский газ. Смысл в том, что потребление российского газа не уменьшится, а, возможно, даже будет расти. Но по бумагам будет задекларировано, что факт отказа от нашего газа есть», — заключил Чирков.

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Накануне агентство Reuters сообщило, что ЕК предложит запретить новые газовые соглашения с РФ и существующие спотовые контракты к концу 2025 года. В свою очередь, Bloomberg проинформировало о планах Еврокомиссии опубликовать «дорожную карту» для отказа от импорта российского ископаемого топлива к 2027 году.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 6 мая, комментируя новую инициативу Брюсселя, заявил, что Венгрия выступает против плана ЕК по отказу от российского газа к 2027 году. Он указал, что такие действия нарушают суверенитет стран ЕС, так как из-за этого государства не смогут выбирать источник энергоносителей.

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