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Эксперт рассказал об отраженном в «Красном шелке» важном периоде истории Китая

Востоковед Долгов: эпоха 20-х годов из «Красного шелка» — сложный период для Китая
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Фото: НМГ Кинопрокат
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Совместный российско-китайский фильм «Красный шелк» отражает значимый и тяжелый период в истории КНР, который можно сравнить с Гражданской войной в России. Об этом 7 мая «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Этот период, 1920-е годы, это сложный период для Компартии Китая. Поскольку были репрессии, вооруженные нападения. <...> Там фактически в Китае была партизанская борьба китайских коммунистов против гоминьдановской власти», — заявил эксперт.

Он отметил, что в Китае довольно щепетильно относятся к вопросам сохранения памяти о важных исторических событиях и выступают строго против фальсификации документальных фактов. Этим китайский подход отличается от принятого в западных странах, где сегодня, наоборот, предпринимают активные попытки переврать историю.

По мнению Долгова, выход в прокат в Китае «Красного шелка» может дать импульс российскому кинематографу к созданию киноэпопей, основанных на общих ценностях РФ и КНР.

«И тема общая, которая сейчас может объединить наши народы, — это продвижение подлинных традиционных ценностей, которые являются главными и для китайского, и для российского народа», — заключил специалист.

Начало показов совместного российско-китайского проекта в КНР запланировано на сентябрь 2025 года, когда туда ожидается визит президента России Владимира Путина. «Красный шелк» был создан при участии компании «НМГ Кинопрокат», входящей в состав Национальной Медиа Группы (НМГ). Действие в ленте разворачивается в 1927 году. В этот же период, в 1928 году, в СССР проходил VI съезд Коммунистической партии Китая.

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Историк, эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин 7 мая заявил «Известиям», что будущий показ российско-китайского фильма «Красный шелк» в Китае в годовщину победы страны над милитаристской Японией — глубоко символичный знак. У двух стран есть много тем для совместных творческих проектов: помощь китайцев в годы Великой Отечественной войны, а также их участие в революционных событиях в России. Эксперт подчеркнул, что в российских проектах китайцев всегда представляют с уважением.

Ранее в этот день «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. При этом китаист Сергей Мстиславский отметил, что в Китае к историческому периоду, отраженному в фильме, очень большой интерес, что обеспечивает высокие кассовые сборы.

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