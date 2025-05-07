Песков: позиция России по временному перемирию с Украиной известна

Позиция России по временному перемирию с Украиной известна, новые элементы соглашения отсутствуют. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В данном случае нечего комментировать. Позиция наша по перемирию хорошо известна. Все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», — сказал он на брифинге.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Уточнялось, что российская сторона обеспечит со своей стороны прекращение огня 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что, объявляя перемирие в дни празднования 80-летия Победы, Россия посылает важный сигнал другим государствам.

Также 7 мая Песков заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать свою склонность к террористическим действиям, направляя беспилотники на Москву в дневные часы. При этом российские военные предпринимают все необходимые меры для создания спокойной обстановки на праздновании Дня Победы в столице.