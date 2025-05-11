Врач назвала факторы риска для развития меланомы кожи

Меланома кожи — один из самых агрессивных видов рака, который развивается из пигментных клеток (меланоцитов). Об этом рассказала «Известиям» 11 мая дерматовенеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Дарья Смирнова.

«Абсолютно безопасных родинок не существует. Некоторые из них более склонны к переходу в злокачественные образования, другие — менее. Поэтому так важно регулярно проходить осмотры у дерматолога и проводить дерматоскопию», — сказала она.

Врач рекомендовала посещать специалиста не реже одного раза в год, а также самостоятельно обследовать кожу по системе ABCDE. В этой системе A обозначает асимметрию родинки, B — неровные края, C — изменения цвета, D — диаметр более 6 мм, а E — быструю трансформацию в течение 4–6 месяцев.

«Если вы заметили такие изменения, появились новые темные пятна, долго не заживающие язвы, зуд или кровоточивость — срочно обратитесь к врачу», — отметила специалист.

Основным фактором риска является ультрафиолетовое излучение. Солнечные ожоги, особенно в детском возрасте, а также частые посещения соляриев существенно увеличивают вероятность развития меланомы. Важно применять средства с SPF-защитой и защищать кожу одеждой.

В группе риска также находятся люди более чем с 50 родинками на теле, с наследственной предрасположенностью, со светлой кожей, волосами и глазами, ранее перенесшие рак кожи.

«У меланомы выделяют четыре стадии, и тем раньше обнаружен этот вид рака, тем благоприятнее прогноз. На 0–II стадиях достаточно хирургического удаления, а при III–IV применяют иммуно- и таргетную терапию», — подытожила Смирнова.

Ранее, 10 апреля, врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов рассказал «Известиям» о продуктах, снижающих риск рака. По его словам, научные исследования подтверждают, что некоторые продукты содержат вещества, способные подавлять рост опухолевых клеток и укреплять иммунитет. Эксперт выделил группу продуктов, обладающих противоопухолевыми свойствами.