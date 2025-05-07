Еврокомиссия не продлит беспошлинный ввоз товаров в ЕС с Украины после 5 июня

Европейская комиссия (ЕК) не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Европейский союз (ЕС) после 5 июня, изучаются другие возможности поддержки. Об этом 7 мая на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Олоф Гилл.

«Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится», — сообщил Гилл.

По его словам, которые приводят «РИА Новости», ЕК в настоящее время работает над другими мерами поддержки украинского сельхозсектора.

«Нашим приоритетом является работа над пересмотром глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной — DCFTA, как мы ее называем», — добавил Гилл.

Он отметил, что модернизация DCFTA нужна, чтобы ЕС мог предложить долгосрочную определенность и стабильность для операторов как в Евросоюзе, так и на Украине.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу (ЕС) необходимо ускорить. По ее словам, в 2025 году следует начать проводить переговоры по существу. Она считает, что ЕК усердно работает над этим вопросом.