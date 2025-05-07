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Псковский музей продлил часы работы в связи с большой посещаемостью

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В Пскове увеличено время работы Поганкиных палат, Картинной галереи и главного здания Псковского музея-заповедника. Это связано с ростом посещаемости музея туристами и местными жителями.

По субботам объекты культуры будут работать дольше на один час, рассказали Псковской ленте новостей в пресс-службе музея. Таким образом, доступ на них будет разрешен каждую субботу с 10:30 до 19:00.

Лишь 17 мая объекты закончат работу в 18:00. Причина — проведение акции «Ночь музеев».

В рамках акции в Псковском музее-заповеднике подготовлена обширная программа для гостей всех возрастов и интересов. Посетителей ждут уникальные и эксклюзивные тематические экскурсии.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям позволили бесплатно посещать музеи в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Билеты гостям будут выдавать при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус семьи или QR-кода в электронном удостоверении. Заплатить придется только за экскурсионное обслуживание в том случае, если оно необходимо.

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