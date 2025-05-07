МВД России объявило в розыск китаеведа Александра Габуева

МВД России объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии («Фонд Карнеги за международный мир» признан в РФ нежелательной организацией), китаеведа Александра Габуева (признан в РФ иноагентом). Об этом 7 мая свидетельствуют данные из базы ведомства.

«Габуев Александр. Разыскивается по статье УК», — говорится в его карточке.

В ведомстве не уточнили, по какой конкретно статье разыскивают Габуева. Как рассказали, в свою очеред, в правоохранительных органах ТАСС, его могли объявить в розыск из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

30 апреля МВД РФ объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом, его структуры объявлены нежелательными в России) Тихона Дзядко (внесен в список иноагентов). Статью, по которой он разыскивается, не уточнили.