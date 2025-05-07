Югославский автобренд Yugo возродят с новым доступным хетчбэком

В Мюнхене на выставке Car Design Event дебютировал первый концепт возрождаемой марки Yugo, под которой завод Zastava к северу от Белграда выпускал автомобили до 2008 года. Полнофункциональный прототип новой модели планируется представить в 2027-м в Белграде, сообщает Carscoops 7 мая.

Концептуальная модель представляет собой трехдверный доступный хетчбэк B-сегмента для европейского рынка. За его дизайн ответственен серб Дарко Марчета, проект ведется под руководством инженера и экономиста Александра Белича из Германии, который получил права на бренд Yugo и привлек личные инвестиции.

Технические подробности перспективной модели пока не сообщаются. Авторы проекта заявили, что модель будет оснащаться традиционными ДВС в сочетании с механической коробкой или «автоматом», а в будущем возможно появление электрифицированных вариантов. В сентябре планируется показать спортивную версию концепта.

Оригинальные автомобили Yugo выпускались с 1980 по 2008 год. Всего было произведено около 794 тыс. автомобилей. Они продавались в Европе и поставлялись на ряд других рынков, включая США.

Накануне немецкое тюнинг-ателье Brabus представило проект на базе актуального внедорожника Mercedes-AMG G 63. Вездеход получил название Brabus XL 800 и позиционируется как внедорожный суперкар.