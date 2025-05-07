Власти Липецка объяснили вырубку деревьев в городе

В мэрии Липецка объяснили, почему деревья убирают с некоторых улиц города. Там сказали, что это проводится в рамках программы по благоустройству.

Как пишет GOROD48, жители дома на проспекте Победы пожаловались, что во дворе рабочие убирают зеленые насаждения, а сухие оставляют. В подтверждение своих слов они представили фотографии.

При этом, по словам жителей, рабочие отказываются предоставлять разрешение на вырубку деревьев.

В управлении главного смотрителя Липецка заявили, что никаких нарушений не допущено. Там утверждают, что год назад городская оценочная комиссия обследовала земельные насаждения на проспекте Победы.

По результатам экспертизы был составлен акт, в соответствии с которым разрешено снести 16 деревьев. Эти насаждения мешают благоустройству территории по программе «Мой двор».

Ранее сообщалось, что мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей на содержании дорог и улиц текущей зимой. Этому поспособствовала аномально теплая бесснежная погода. Перед началом зимнего сезона мэрия заключила контракты на уборку дорог на сумму 103,5 млн рублей. По состоянию на 23 января на эти цели было потрачено всего 250 тыс. рублей.