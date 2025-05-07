Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025

В Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года, примут участие участники первого потока всероссийской программы «Время героев». В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на одной из главных деловых площадок страны будут представлены те, кто ежедневно проявляет гражданское мужество и преданность Отечеству — участники специальной военной операции, в том числе уже реализующие себя на новых позициях в гражданских сферах.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Ее цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях и институтах развития.

Участники программы проходят обучение современным методам и технологиям управления, развивают лидерские качества и навыки командной работы. Наставниками для них стали руководители администрации президента и правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупнейших российских компаний.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул значимость участия новых героев в форуме:

«Сегодня, как никогда, важно говорить о патриотизме не только как о чувстве, но как о действии. Программа «Время героев» демонстрирует, что патриотизм проявляется в конкретных поступках — в служении, в спасении, в помощи и в созидании. Петербургский международный экономический форум — это пространство, где такие примеры звучат особенно весомо. Мы рады приветствовать граждан России, обучающихся на первом потоке программы в числе участников форума».

В числе приглашенных на ПМЭФ-2025 участников программы — военнослужащие и добровольцы, в том числе уже занявшие новые должности в федеральных и региональных органах власти, государственных корпорациях, системе воспитания и патриотической работы с молодежью.

Фонд Росконгресс традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие человеческого капитала, формирование лидеров нового поколения и укрепление гуманитарной составляющей крупнейших деловых мероприятий. Участие представителей программы «Время героев» станет важной частью коммуникационной платформы ПМЭФ-2025.