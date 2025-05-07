Грушко указал на кризис политической системы ФРГ

Провал лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца в первом туре голосования показывает, что политическая система ФРГ в кризисе. Об этом 7 мая заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Эта история свидетельствует о том, что политическая система Германии, как, собственно, и экономика Германии, находится не в лучшем состоянии, можно сказать — в кризисе», — сказал он ТАСС.

Грушко подчеркнул, что внутриполитическая обстановка в Германии достаточно напряженная. Проблемы, с которыми сталкивается страна в настоящее время, оказывают влияние на политический ландшафт, расстановку сил и настроение избирателей.

Мерц в ходе выборов в бундестаге 6 мая не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.

Позднее газета Bild сообщила, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая.