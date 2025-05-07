Премьер-министра Грузии Кобахидзе избрали председателем правящей партии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе избран председателем правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 7 мая сообщила газета Georgia Today.
«Ираклий Кобахидзе был избран председателем «Грузинской мечты», — говорится в материале.
Решение было принято членами партии единогласно на съезде. Пост председателя партии Кобахидзе занял во второй раз.
25 апреля экс-председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили сообщил, что покидает пост и уходит из политики. Он подчеркнул, что выполнил свою миссию как председатель партии, при этом исключив уход в оппозицию.