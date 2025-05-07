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Врачи применили новую технологию для исключения опасного диагноза у ребенка

РДКБ: интраоперационная визуализация позволила исключить опасный диагноз у ребенка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России впервые в своей практике применили уникальную технологию интраоперационной диагностики. Малоинвазивная методика визуализации с флюоресцентным красителем позволила исключить опасный диагноз и принять верное тактическое решение по лечению, рассказали «Известиям» в медучреждении 7 мая.

Двухмесячный мальчик поступил в хирургическое отделение РДКБ с симптомами, которые указывали на серьезное врожденное заболевание — билиарную атрезию, при котором у ребенка не функционируют наружные желчные протоки, а без лечения состояние пациента прогрессивно ухудшается. Эта патология требует хирургического вмешательства в возрасте, когда необратимые изменения тканей печени еще не произошли. Золотым стандартом хирургического лечения атрезии желчевыводящих путей у грудных детей является портоэнтеростомия по Касаи, цель операции заключается в том, чтобы восстановить пассаж желчи из печени в кишечник.

Как объяснила заведующая хирургическим отделением РДКБ Линара Хабибуллина, для подтверждения диагноза билиарной атрезии используются стандартные дооперационные обследования, такие как УЗИ, КТ, МРТ, лабораторные анализы, но в этом случае их применение не позволило сделать однозначный вывод. Симптомы ребенка могли быть вызваны другим заболеванием из группы внутрипеченочных холестатических нарушений, при которых желчные протоки не поражены, а операция Касаи не принесет желаемого результата.

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Хирурги должны были в кратчайшие сроки дифференцировать диагноз, поскольку время для проведения операции Касаи было ограничено возрастом ребенка. Специалисты приняли решение провести диагностическую операцию и впервые в РДКБ применили методику флюоресцентной визуализации. Она заключается во введении пациенту накануне операции специального красителя — индоцианина зеленого, который выводится из организма с желчью.

«Во время малоинвазивного вмешательства мы использовали эндоскопическое оборудование со специальной оптической системой и источником светового излучения в околоинфракрасном диапазоне. На операции мы четко увидели ярко-зеленое свечение как в желчном пузыре, так и в двенадцатиперстной кишке. Это означало, что желчь из печени поступает в пузырь и далее беспрепятственно проходит в кишечник по желчным протокам и достоверно исключало диагноз билиарной атрезии», — рассказал руководитель междисциплинарного центра реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости РДКБ, кандидат медицинских наук Дионисий Петров.

Как уточнили в медучреждении, применение такого диагностического метода позволило хирургам в короткий срок принять важнейшее тактическое решение в отношении плана лечения ребенка. Срочное выполнение операции по Касаи не требовалось: ребенок продолжил обследование в отделении гастроэнтерологии, где на основе результатов генетических исследований удалось установить окончательный диагноз — заболевание из группы внутрипеченочных холестазов, требующее трансплантации печени.

По словам Д. Петрова, внедрение хирургами технологии флюоресцентной визуализации открывает новые перспективы в диагностике сложных случаев у пациентов с патологией печени и желчных протоков. Малоинвазивная методика позволяет избежать травмы и длительного восстановления от открытой диагностической операции, повышает точность диагностики в ситуациях, когда время и достоверность диагноза имеют критическое значение.

Ранее, 18 апреля, в РДКБ специалисты офтальмологического отделения провели многоэтапное лечение ребенку с крайне редким течением тяжелого заболевания — поздней реактивацией ретинопатии недоношенных. Врачам удалось стабилизировать патологический процесс и сохранить зрение пациенту. Об этом сообщила «Известиям» пресс-служба медицинского учреждения 18 апреля.

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