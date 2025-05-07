Фонтаны в Красноярске запустят на День Победы
Сезон фонтанов традиционно стартует в Красноярске 9 Мая. Они будут радовать жителей и гостей краевой столицы до осенних холодов, сообщает пресс-служба мэрии.
Водные объекты включат в 8 утра, а с наступлением темноты на них заработает подсветка, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
На День Победы с 09:30 до 12:00 на фонтане на Театральной площади прозвучат военные композиции. В Майпарке музыка будет играть с утра до вечера.
Как предупредили в мэрии, запрещается отпускать детей гулять по фонтану и играть на бортиках. За порчу городского имущества предусмотрены серьезные штрафы, административная и уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что в центе Красноярска начались работы по благоустройству в рамках подготовки к 400-летию города. В планах обновить 15 поперечных улиц, четыре из них — в текущем сезоне.