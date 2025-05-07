Более 30 памятников отремонтировали в подмосковных Химках

В подмосковных Химках завершаются работы по ремонту памятников. Мемориалы приводят в порядок во всех микрорайонах города специалисты «Объединенного городского хозяйства».

Как рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе администрации округа, памятники и мемориалы очищают от пыли и грязи, наносят свежую краску, устраняют сколы. Территории, прилегающие к объектам, благоустраивают, меняют гранитную плитку, приводят в порядок дорожки.

В ближайшие два дня работы должны завершить. На данный момент полностью завершен ремонт 34 объектов. Строительные работы выполнили на 43 монументах, еще на 18 они находятся в заключительной стадии.

Ранее сообщалось, что памятник «Подвиг милосердия», установленный в подмосковных Химках, включили в лимитированную праздничную коллекцию карт «Стрелка» к Дню Победы. Ее выпустили тиражом 19,5 тыс. экземпляров.