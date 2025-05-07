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Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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К 9 Мая на здании жилого дома в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты и ордена Отечественной войны, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 7 мая «Известиям» сообщил председатель КРОО воинов-пограничников запаса «Зеленый легион», член общественного совета при главе города Курска и инициатор создания мурала Андрей Пеньшин.

Художники уже приступили к работе над муралом. Идею его создания поддержал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после обращения членов общественного совета при главе города Курска. Финансирование осуществляется из областного бюджета.

«Два года назад возникла идея нанести на дом по улице Карла Либкнехта, дом 2, который находится напротив Георгиевского сквера, изображение георгиевской ленты. Вот эта георгиевская лента, она будет являться визитной карточкой Георгиевского сквера и олицетворять преемственность поколений в защите нашего Отечества», — заявил Пеньшин.

По его словам, среди жителей был проведен опрос. Он подчеркнул, что они отнеслись с пониманием, поддержали инициативу и рады подобному муралу на здании.

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2 мая в Минобороны РФ сообщили о восстановлении мемориального комплекса «Братская могила советских воинов и памятник землякам» в поселке Алексеево-Орловка Донецкой Народной Республики (ДНР) военными 91-го инженерно-саперного полка группировки войск «Центр».

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