Врачи не спасли выпавшего с четвертого этажа малыша в Петербурге
В Санкт-Петербурге годовалый мальчик выпал из окна четвертого этажа. Врачи не смогли его спасти.
Инцидент произошел в доме на Воскресенской набережной 6 мая. Мама малыша вышла в другую комнату, он остался без присмотра. Мальчик забрался с детского стульчика на подоконник, открыл фиксатор на окне и выпал.
Врачи скорой помощи, прибывшие на место, обнаружили ребенка в состоянии клинической смерти. Через несколько часов он умер в больнице.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает телеканал «78».
Ранее сообщалось, что петербурженка попыталась убить свою девятилетнюю дочь ударом ножа в шею. Заявление в дежурную часть поступило от отца девочки. Девочку удалось спасти. Женщина объяснила свой поступок тем, что ей приснился кошмар, в котором кто-то пытался убить ее детей, поэтому, проснувшись, она взяла нож и пошла в детскую спальню. Подозреваемая помещена в психиатрическое учреждение.