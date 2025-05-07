Заболеваемость ОРВИ и гриппом сократилась в Заполярье на 32% за неделю

За прошедшую неделю в Мурманской области зарегистрировали 3904 заболевших ОРВИ и гриппом. Это более чем на 32% ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В структуре заболевших по-прежнему больше всего детей, их доля — 53,5%. ИА «Би-порт» со ссылкой на санитарные власти пишет, что результаты вирусологического мониторинга свидетельствуют о том, что продолжают циркулировать вирусы гриппозной этиологии. Однако среди выделенных возбудителей ОРВИ доля гриппа снизилась с 76,4 до 67%. В структуре выделенных вирусов гриппа больше всего вирусов гриппы В.

Кроме того, в регионе за неделю зафиксировано четыре случая коронавируса. Показатель заболевания составил 0,6 на 100 тыс. населения. С прошлой недели он не изменился.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что за минувшую неделю уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизился в Забайкалье на 47%. К врачам обратились 1663 человека. Показатель заболеваемости составляет 16,9 на 10 тыс. человек. Грипп выявили у 24,9% заболевших.