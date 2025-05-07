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КНР призвала не допустить эскалации на Украине

МИД КНР: главной задачей в украинском конфликте является недопущение эскалации
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Фото: REUTERS
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Основной целью в украинском конфликте является предотвращение эскалации. Об этом 7 мая заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Позиция Китая по украинскому конфликту последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня», — приводит его слова «РИА Новости».

Представитель МИД Китая подчеркнул, что большинство стран Глобального Юга играют конструктивную роль в ситуации на Украине и стремятся ускорить процесс мирного урегулирования конфликта.

Он отметил, что важно выработать общий консенсус и создать соответствующие условия для этого.

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6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о риске эскалации конфликта на Украине из-за поставок оружия Западом. Она также выразила надежду, что это понимают в странах, в которых думают о совершении передачи вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Немецкая газета Bild 29 апреля сообщила, что американский президент Дональд Трамп блокирует передачу австралийскими властями американских танков Abrams на Украину. Отмечалось, что администрация лидера Соединенных Штатов апеллирует к положению о конечном использовании оружия американского производства.

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