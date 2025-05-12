Антироссийский угар

В преддверии 80-летия Победы министерство культуры Литвы отрапортовало: подготовлены и отправлены на межведомственное согласование документы, позволяющие переносить могилы советских солдат, находящиеся за пределами кладбищ. Смысл продвигаемой инициативы прост: литовских политиков раздражают расположенные в городах братские могилы воинов-освободителей, эта наглядная «пропаганда тоталитаризма». Захоронения хотят уничтожить, а останки красноармейцев перенести на кладбища, подальше от людских глаз.

Пока в Литве готовят бумаги, на Украине делают: власти Львова начали демонтаж надгробий на «Холме Славы», за которым последует эксгумация лежащих там останков советских воинов. Под бульдозер пойдут 200 одиночных и четыре братские могилы. Власти Львова указывают, что уничтожение советских могил — «историческая необходимость».

Необходимость, конечно, тут не историческая, а политическая — советские могилы явно не сочетаются с маршами в честь дивизии СС «Галичина» и величественным памятником Степану Бандере. Интереснее, однако, как скоро уничтожение могил советским воинам станет общеевропейским мейнстримом.

В России привыкли считать, что ЕС и США задают тренды исторической политики для восточноевропейских стран, продвигая тезисы о «советской оккупации», репрессиях и «геноциде». Так оно и было 15 лет назад, когда по всей Европе попечением Госдепа США издавалась установочная книга американского публициста Тимоти Снайдера с характерным названием «Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным». Однако с тех пор ситуация изменилась. Теперь уже восточная периферия ЕС задает стандарты радикального переписывания истории и выкорчевывания всего, напоминающего об СССР и России.

В старой Европе еще не уничтожают советские военные мемориалы — а в Польше, Прибалтике и на Украине они уже демонстративно выкорчеваны. В Германии и Австрии еще не разоряют могилы советских солдат — но это уже делают на Украине, к этому готовятся в Прибалтике, дойдет до этого и Польша. А поскольку старая Европа безоговорочно поддерживает младоевропейцев в их антироссийском угаре, политикам в Германии и Австрии будет предельно сложно не последовать передовому примеру борцов против «зла с Востока».

В политической сфере это уже произошло. Еще недавно преследование политических оппонентов действующих властей было приметой младоевропейской политической жизни, а в старой Европе гордились демократическими традициями. Теперь же в Германии легко объявляют экстремистской парламентскую партию, пользующуюся широкой поддержкой населения, а Брюссель поддерживает отмену результатов выборов президента Румынии — потому что победил «неправильный» кандидат. То, что казалось немыслимым лет десять назад, стало реальностью: Европа отказывается от демократии. Отказаться же от пиетета к советским памятникам и захоронениям гораздо легче.

То, что сейчас происходит на «Холме Славы» во Львове, неизбежно произойдет с советскими могилами и памятниками в Германии и Австрии. К 85-летию Победы они едва ли уцелеют.

Что в этой ситуации может сделать Россия? Увы, практически ничего.

Международное право не действует само по себе — советские памятники в Латвии были защищены российско-латвийским межправсоглашением 1994 года, однако Рига его демонстративно растоптала и уничтожила сотни монументов. Любые протесты России игнорируются постольку, поскольку они не подкреплены прямым принуждением — разрывом отношений и экономической блокадой. А такой инструментарий у нашей дипломатии, к сожалению, отсутствует.

Россия не может предотвратить глумления над монументами и захоронениями наших солдат — ни в Прибалтике, ни в Польше, ни в обозримой перспективе, — в Германии и Австрии. Но и наблюдать за этим глумлением безучастно тоже невозможно.

Единственный реальный выход из ситуации — забрать эти памятники, эти останки домой, в Россию. Конечно, это сложная задача, требующая и дипломатических, и общественных усилий. Это разрыв с шаблоном «помнит мир спасенный». И пойти на такой шаг тяжело.

Но наши погибшие герои должны лежать в родной земле, где их останкам ничего не угрожает, где чтут память об их подвигах. В этом наш долг памяти.

Автор — директор фонда «Историческая память»

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