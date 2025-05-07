СМИ сообщили о планах ФРГ нарастить ежегодные расходы на оборону свыше €60 млрд

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует увеличить военные расходы до суммы свыше €60 млрд в год. Об этом 7 мая проинформировало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации одного из собеседников, увеличение расходов планируется уже в 2025 году.

Ранее, 24 февраля, Писториус заявил, что бюджет его ведомства следует увеличить в два раза, более чем до €100 млрд. При этом, по его словам, государству всё же не стоит экономить на других областях ради этого.

6 мая председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц был назначен канцлером ФРГ после второго голосования, заручившись поддержкой 324 депутатов бундестага.

Во время первого голосования Мерц не смог набрать 316 голосов, необходимых для назначения на пост канцлера ФРГ. Он смог заручиться поддержкой только 310 членов бундестага. Несмотря на это, со второго раза он был избран.