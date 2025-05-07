В Ватикане соберется конклав для избрания нового папы римского. Главу католической церкви выберут более 130 кардиналов из разных стран. Конклав пройдет в условиях высокой секретности. Для избрания кандидат должен набрать большинство голосов — две трети, передает телеканал «Известия».

Об итогах верующим сообщит цвет дыма из трубы Сикстинской капеллы. Белый дым будет означать, что новый папа римский успешно избран. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов — пойдет черный дым. На время конклава Сикстинская капелла будет закрыта для посетителей.

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