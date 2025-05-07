СМИ сообщили об угрозах главы ЕП подать в суд на ЕК из-за военных расходов
Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола угрожает подать судебный иск против Европейской комиссии (Еврокомиссии) из-за стремления последней согласовать оборонные расходы в обход его законодательной власти. Об этом 7 мая пишет издание Politico.
«Парламент (Европейский парламент. — Ред.) готов подать в суд на Берлемон (штаб-квартира Еврокомиссии. — Ред.) из-за планов исполнительной власти ЕС проигнорировать избранных депутатов Европарламента в вопросе расходов на оборону», — сообщается в материале.
По данным Politico, Метсола обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой изменить правовую основу для привлечения €150 млрд в виде кредитов на перевооружение Европы так, чтобы это не шло в обход Европарламента.
Уточняется, что Европарламент готов судиться с ЕК, если требование законодательного органа будет проигнорировано.
По словам Метсолы, такой шаг «подрывает бюджетные полномочия депутатов Европарламента».
4 марта фон дер Ляйен призвала Европу вступить в «эпоху перевооружения». Она отметила, что план состоит из пяти пунктов. Первая его часть заключается в разблокировке использования государственного финансирования обороны на национальном уровне. Вторым пунктом предлагается предоставить странам — членам Евросоюза €150 млрд кредитов на инвестиции в оборону.