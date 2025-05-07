Путин отметил необходимость противостоять угрозам от идейных наследников нацизма

В настоящее время России и Белоруссии приходится противостоять серьезным угрозам, которые исходят от идейных наследников нацизма. Об этом 7 мая сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Форума городов-героев двух стран.

«Сегодня России и Белоруссии приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников», — говорится в его телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства также указал на важность сохранения надежной основы для развития дружественных, союзнических отношений Москвы и Минска благодаря добрым традициям дружбы и взаимовыручки, которые были закалены в военные годы.

Путин выразил уверенность, что РФ и Белоруссия смогут преодолеть трудности и продолжат работу по упрочению двустороннего сотрудничества по всем направлениям, в том числе по совершенствованию институтов Союзного государства.

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 29 апреля Путин отметил выдающиеся результаты Москвы и Минска в сфере торгово-экономических отношений. По его словам, результат превышает 50 млрд в долларовом эквиваленте торгового оборота. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что РФ и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, включая авиационную промышленность.