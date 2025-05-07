В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на полеты
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом 7 мая рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 11:44 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его Telegram-канале.
Уточняется, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее, 6 мая, сообщалось, что в Жуковском вводились ограничения с 16:50 мск, а в Домодедово — с 18:19 мск.