Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей
Участники специальной военной операции и члены их семей получили почти 260 тыс. услуг через Единый центр поддержки. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.
Среди самых востребованных — профессиональное обучение, повышение квалификации, трудоустройство и юридическое сопровождение.
В центре работают психологи и психотерапевты, юристы, социальные координаторы, специалисты по реабилитации, адаптации, социализации, карьерные консультанты. «Помощь оказывается в рамках взаимодействия всех городских служб и ведомств — бесшовно, по единому алгоритму», — отметил Собянин.
Медпомощь и услуги по реабилитации участникам СВО оказывают в Центре амбулаторной медицинской помощи Госпиталя для ветеранов войн №3. Кроме того, на базе ММКЦ «Вороновское» организована система оказания медицинской и протезно-ортопедической помощи замкнутого цикла.