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Опубликованы кадры задержания готовивших теракт в Херсонской области агентов СБУ

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Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали 7 мая видеокадры с задержанными украинскими агентами, которые готовили теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке в Херсонской области.

Фигуранты признались, что были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ).

«С помощью схронов мои кураторы передавали мне самодельные взрывные устройства, чтобы я совершал террористические акты в отношении органов власти России и мирного населения», — рассказал один из задержанных мужчин.

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О задержании трех уроженцев Украины, которые по заданию Киева собирались устроить взрыв у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области во время митинга, стало известно ранее в этот день. Они также предприняли неудачную попытку подрыва автомобиля с российскими военными и планировали убить сотрудника администрации Голопристанского округа с помощью СВУ.

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