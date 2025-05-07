МИЦ «Известия» представил интерактивный спецпроект «Два мира. Одна война» к 80-летию Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Известия» расскажут историю великого противостояния в новом интерактивном формате.

Специальный проект «Два мира. Одна война» предлагает взглянуть на события 1936–1945 годов через призму параллельного повествования о Советском Союзе и нацистской Германии. Пользователи смогут осмыслить причины трагедии и увидеть, к каким последствиям привели идеологии, определившие ход мировой истории.

Интерактивный проект «Известий» реализован в новом уникальном формате. При его создании использовались архивные фото- и видеоматериалы довоенных и военных лет, а также современные возможности искусственного интеллекта (ИИ). Авторы впервые применили интерактивную механику, позволяющую в любой момент переключаться между двумя параллельными линиями повествования — о Советском Союзе и нацистской Германии. А нажимая на интерактивные точки, все пользователи увидят информацию о важных событиях и явлениях в текстовом формате.

Страница лендинга имеет «шторку», чтобы пользователи могли перемещаться между двумя историями и наглядно проследить, как развивались две страны на пути к войне и какие факторы привели к ее трагическим итогам. Изучить противостояние «двух миров» можно по порядку или при помощи выбора периода на таймлайне внизу экрана.

«В этом году «Известия» выпустили целый ряд интерактивных проектов, посвященных Великой Победе. Каждый из них по-своему рассказывает ее историю. «Два мира. Одна война» — еще один ракурс освещения истории Второй мировой. В этом проекте мы хотели показать два пути, которые прошли народы СССР и Германии с середины 1930-х до 9 мая 1945 года, и предложить нашей аудитории поразмышлять, почему стало возможным, что миллионы одних людей тогда отправились убивать миллионы других людей, и, конечно, увидеть, к чему это привело», — рассказали авторы специального проекта.

Ознакомиться с интерактивным мультиформатным спецпроектом «Два мира. Одна война» можно по ссылке: https://odnavoina.iz.ru.