Сыграть на понижении

Цикл снижения ключевой ставки, скорее всего, начнется летом этого года. Инвесторам уже сейчас стоит обратить внимание на разные финансовые инструменты, чтобы зафиксировать выгодные ставки на как можно более длинный срок.

Наиболее понятный и популярный из них — это вклад. При этом банки уже уменьшают доходность депозитов, хотя она и остается привлекательной — до 20% годовых. Несомненное их преимущество — страхование средств до 1,4 млн рублей. Сейчас логичнее выбирать более длинные вклады, что оставить за собой выгодную доходность.

Россияне также активно используют накопительные счета. Однако стоит обратить внимание на их главное отличие от депозитов — возможность изменения ставки доходности. Причем как в большую, так и в меньшую сторону. То есть когда начинается цикл снижения ключевой, кредитные организации могут и ухудшить условия по таким счетам. При этом начисление процентов происходит ежемесячно на минимальный остаток на счете.

Не менее популярны среди консервативных инвесторов, особенно в период высоких ставок, и облигации с фиксированным купоном (бумаги, по которым размер и даты выплаты известны заранее). Как правило, особый интерес для инвесторов представляют государственные и корпоративные облигации, предполагающие высокую доходность при низком риске. Они позволяют зафиксировать доход на долгий срок, при этом риски у таких эмитентов минимальные.

Еще часть инвесторов и сберегателей в качестве защитного актива используют золото. За последний год цена на него регулярно обновляла рекордные уровни, показав максимальный прирост за последние 15 лет. В него можно вложиться, купив непосредственно слиток или инвестиционные монеты, а также открыв обезличенный металлический счет в банке.

На фоне высокой ключевой ставки золото остается стабильным инструментом. Однако важно понимать, что с технической точки зрения этот актив сейчас выглядит сильно перекупленным и не стоит исключать некоторой коррекции до уровней $2850–2900 за унцию с нынешних $3500.

К консервативным инструментам формирования и приумножения накоплений также относятся и программы страхования жизни, хотя пока они кажутся менее популярными. Например, накопительное страхование жизни (НСЖ) — оно позволяет не только оформить защиту жизни и здоровья человека, но и приумножить сбережения. На рынке есть продукты, которые помогают увеличить накопления в 12 раз, если оформить программу на 20 лет.

Сейчас в России также развивается долевое страхование жизни (ДСЖ). Он сочетает в себе как собственно страхование жизни, так и инвестирование в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Доходность по такому продукту формируется на основе фактического изменения стоимости ценных бумаг, куда был размещен взнос. Как правило, такие инструменты предлагают доходность выше ключевой. Однако при оформлении такого инструмента важно выбирать надежную компанию и грамотно определить уровень риска.

В целом при принятии решения о том, какой финансовый инструмент выбрать, важно учитывать цели накоплений. Если человек хочет зафиксировать доходность и обеспечить страховую защиту, НСЖ будет идеальным вариантом. Если ваша цель — инвестиции, то стоит отдать предпочтение ДСЖ или облигациям. А если требуются лишь краткосрочные накопления и ликвидность, то могут подойти банковские вклады. Таким образом, выбирая себе финансовый инструмент, надо учитывать не только сегодняшние ставки, но и ваши долгосрочные финансовые планы.