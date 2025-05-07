Игрок «Динамо» рассказал об эмоциях от участия в турнире World Selects Invitational

На турнире World Selects Invitational в Италии участникам команды «Динамо» удалось проявить себя с лучшей стороны, а сама игра принесла юным хоккеистам невероятные эмоции. Об этом 7 мая «Известиям» заявил нападающий Богдан Гусев.

«В полуфинальном раунде эмоции, конечно, были полностью запредельными. Я считаю, что мы проявили себя с лучшей стороны, оправдали свои ожидания и в принципе хорошо выступили», — рассказал он.

Гусев отметил хорошую игру соперников и выразил надежду, что в будущем подобные турниры состоятся еще не раз.

С 28 апреля по 4 мая команды «Динамо», «Авангард» и сборная Золотого кольца, составленная из воспитанников школ Москвы и Подмосковья, сыграли на турнире для детей до 13 лет в итальянском городе Больцано. Это первое за годы международных отстранений крупное соревнование для детских команд, в котором приняли участие спортсмены из России. Их соперниками стали дети из Северной Америки, Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, Латвии, Белоруссии и Казахстана.

Российские хоккеисты заняли все три первых места. Они выступали под российским флагом, а перед играми звучал Государственный гимн РФ.