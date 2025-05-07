ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трех уроженцев Украины, которые по заданию Киева собирались устроить взрыв у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области во время митинга. Об этом 7 мая сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ. — Ред.) около памятника «Танк Т-34», установленного в г. Каховке в честь воинов освободителей Советской армии, во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанные сообщили, что их завербовали осенью 2024 года через соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). По их словам, они должны были передавать сведения о дислокации подразделений российской армии на территории Херсонской области.

Уточняется, что по заданию куратора задержанные предприняли неудачную попытку подрыва автомобиля с российскими военными. Кроме того, по данным ФСБ, они планировали совершить убийство одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа региона с помощью СВУ.

У задержанных изъяли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, которые были замаскированы под фрагменты конструкции танка и металлические банки. Уточняется, что они были оборудованы GSM-модулями с SIM-картами для совершения подрыва на дистанции.

Кроме того, у мужчин изъяли четыре электродетонатора и три ручные гранаты.

Сотрудники ФСБ 2 мая предотвратили теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Дагестане. В Хасавюртовском районе задержали сторонницу запрещенной террористической организации, она планировала подорвать самодельное взрывное устройство у здания правоохранительных органов.