СМИ указали на рост цен на нефть на фоне американо-китайских торговых переговоров

Цены на нефть возросли на фоне ожидания американо-китайских торговых переговоров и снижения добычи сырья в США. Об этом 7 мая сообщает агентство Reuters.

Диалог может улучшить настроение на нефтяном рынке, но инвесторам также необходимо увидеть значительный прогресс в снижении пошлин, чтобы улучшить перспективы спроса, заявили стратеги по сырьевым товарам ING.

«Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2%, до $62,88 за баррель, к 06:50 по Гринвичу (8:50 мск), в то время как американская West Texas Intermediate выросла на 1,4%, до $59,90 за баррель», — указывается в материале.

На этом фоне ряд американских энергетических компаний, включая Diamondback Energy и Coterra Energy, объявил о сокращении числа буровых установок, что, по мнению аналитиков, должно со временем поддержать цены за счет сокращения добычи.

По данным Американского института нефти, запасы сырого топлива сократились на 4,5 млн баррелей за неделю.

27 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c Китаем и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.