Парад 9 мая 2025 года в Москве: прямая трансляция

В пятницу, 9 мая, на Красной площади в Москве начнется торжественный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейное шествие своими глазами увидят только приглашенные гости. Остальные смогут приобщиться к празднику онлайн. О том, когда и где смотреть парад Победы в 2025 году, рассказывают «Известия».

Военная техника прибудет для построения на Красную площадь уже рано утром. Традиционно колонна стартует с Нижних Мневников и следует по Звенигородскому шоссе через Баррикадную, Триумфальную площадь и Тверскую до конечной остановки.

Начнется парад ровно в 10:00 мск. В это время на площадь вынесут Знамя Победы и государственный флаг России. Принимать парад будет министр обороны Андрей Белоусов. Затем состоится шествие военной техники и пеших расчетов. В завершение над Кремлем пролетят самолеты и вертолеты, раскрасив небо в цвета российского флага.

Как и в прошлые годы, событие продлится два часа и завершится в полдень. Всё происходящее будут транслировать в прямом эфире Первый канал, «Россия 1», «Звезда», РЕН ТВ и множество интернет-порталов.

Зрителям представится возможность увидеть самые яркие кадры с разных ракурсов благодаря квадрокоптерам и камерам, установленным на танках и вертолетах. Например, можно будет рассмотреть детали военной техники и формы, что недоступно для присутствующих на трибунах.

В прямом эфире парад покажут и на сайте «Известий». Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде городов трансляция будет вестись на медиафасадах и больших уличных экранах МАЕР. Это второй совместный проект «Известий» и медиахолдинга, который позволяет создать эффект полного погружения в событие.

Миллионы людей не только увидят, но и прочитают важную информацию о параде в текстовых титрах. Часть тематических материалов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, доступна жителям крупных городов начиная с февраля.

Москвичи и гости столицы еще смогут посмотреть парад на медиаэкранах метро. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, транслировать парад Победы будут и на экранах сценических площадок на Поклонной горе, а также в каждом округе столицы. Помимо этого, зрителям покажут кадры исторического парада 1945 года.

Ранее «Известия» писали, что на парад Победы в Москву прибудут 29 лидеров иностранных государств.