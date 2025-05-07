На Вечном огне в Александровском саду провели профилактические работы

Сотрудники «Мосгаза» провели профилактические работы на Вечном огне в Александровском саду, рассказал мэр Сергей Собянин.

«Профилактика перед Днем Победы — торжественный ритуал, в котором участвуют лучшие сотрудники газового хозяйства», — отметил он.

Во время работ Вечный огонь с помощью специального факела переносят на временную горелку. Таким образом пламя остается негасимым.

Сотрудники «Мосгаза» ежедневно проверяют горелку и раз в месяц проводят техобслуживание. Также столичные специалисты заботятся, например, о Вечном огне в Донецке.