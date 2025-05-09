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Парад на Красной площади – 2025: где смотреть прямую трансляцию

Россиянам рассказали, где смотреть парад Победы онлайн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоится юбилейный парад Победы. Он обещает быть особо торжественным. Событие посетят первые лица страны и представители около 30 иностранных государств. «Известия» рассказывают, когда начнется парад на Красной площади и где его смотреть в прямом эфире.

Парад Победы стартует в 10:00 мск и продлится два часа. На это же время запланировано прямое включение с Красной площади. Прямую трансляцию будут вести многие федеральные телеканалы (Первый канал, «Россия 1», «Звезда»), а также различные онлайн-платформы.

В прямом эфире парад можно будет увидеть на сайте «Известий». Кроме того, совместно с медиахолдингом МАЕР будет организован его просмотр на больших уличных экранах и медиафасадах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Тюмени, Челябинске и других городах.

Зрители увидят не только сам парад на Красной площади, но и титры с ключевой информацией, которые будут транслироваться на всех digital-поверхностях. Ожидается, что общее число зрителей прямой трансляции 9 Мая достигнет порядка 6 млн человек.

Москвичи также смогут посмотреть парад в поездах столичного метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Там уточняется, что помимо торжественного шествия в центре города на экранах покажут тематические ролики и кадры исторического парада на Красной площади 1945 года.

Согласно опросу, проведенному в преддверии 9 Мая, смотреть трансляцию парада в честь 80-летия Победы планируют не менее 65% россиян. Особый интерес к событию проявляют жители столицы. Четверо из 10 москвичей уже наблюдают за репетициями праздника на улицах города, следует из результатов исследования SuperJob.

80-летие Победы: главное о 9 Мая — самом долгожданном празднике года
Страну посетит рекордное число иностранных представителей для участия в параде Победы

Как и в прошлые годы, мероприятие начнется с выноса российского флага и знамени Победы. Затем перед гостями выступит президент России Владимир Путин. По окончании приветственной речи будет объявлена минута молчания в память о погибших.

Подробнее о том, как пройдет юбилейный парад Победы в столице, читайте в специальном материале «Известий».

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