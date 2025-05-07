Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
Спорт
Фехтовальщиков РФ допустили к командным соревнованиям в нейтральном статусе
Мир
В Кремле указали на продолжающуюся в странах Прибалтики политику русофобии
Мир
Пакистан выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов Индии
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Фон дер Ляйен призвала ускорить процесс вступления Украины в ЕС
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Спорт
Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире в Италии
Общество
ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Мир
Лавров заявил о стремлении РФ и Вьетнама создать систему равной безопасности в АТР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
В Кремле осудили отказ МОК непрофильным СМИ из РФ в аккредитации на Олимпиаду-2026
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025
Сюжет:

VK проведет Всероссийскую минуту молчания онлайн и представит проекты ко Дню Победы

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компания VK в онлайн-формате проведет Всероссийскую минуту молчания, к которой смогут присоединиться пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также представит десятки просветительских проектов ко Дню Победы. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе интернет-холдинга.

В социальных сетях корпорации появятся приложения, которые позволят остановиться на минуту и почтить память героев Великой Отечественной войны (ВОВ). Также в онлайн-формате пользователи смогут присоединиться к акции «Бессмертный полк».

Кроме того, платформа «Учи.ру» подготовила бесплатные материалы для формирования у детей представления о ВОВ и подвиге советского народа, а также готовые планы занятий и сценарий классного часа, посвященного Дню Победы. В то же время сервис «VK Шаги» запустил акцию «Прогулка в прошлое», направленную на освещение малоизвестных фактов о достижениях страны в годы войны. Кроме того, на просветительском марафоне «Знание. Первые» VK представит познавательный контент и технологические открытия военных лет.

Помимо этого платформа разместит 25 стел в 10 городах России с фотографиями исторических мест. С помощью QR-кода каждый сможет сделать черно-белые фотографии близких и родных цветными благодаря нейросети Mail.

История в цифре: архив номеров «Известий» с 1917 года появился в Сети
Его запуск приурочен к 108-летию газеты и стартует одновременно с проектом «80 дней до Победы»

Ранее, 6 мая, в пресс-службе VK сообщили, что пользователи сервисов платформы 9 мая смогут смотреть видеоконтент на площадках без рекламы в течение всего дня. Также отмечалось, что к 80-й годовщине Победы VK с партнерами запускает более 30 образовательных проектов о людях и событиях ВОВ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025