VK проведет Всероссийскую минуту молчания онлайн и представит проекты ко Дню Победы

Компания VK в онлайн-формате проведет Всероссийскую минуту молчания, к которой смогут присоединиться пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также представит десятки просветительских проектов ко Дню Победы. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе интернет-холдинга.

В социальных сетях корпорации появятся приложения, которые позволят остановиться на минуту и почтить память героев Великой Отечественной войны (ВОВ). Также в онлайн-формате пользователи смогут присоединиться к акции «Бессмертный полк».

Кроме того, платформа «Учи.ру» подготовила бесплатные материалы для формирования у детей представления о ВОВ и подвиге советского народа, а также готовые планы занятий и сценарий классного часа, посвященного Дню Победы. В то же время сервис «VK Шаги» запустил акцию «Прогулка в прошлое», направленную на освещение малоизвестных фактов о достижениях страны в годы войны. Кроме того, на просветительском марафоне «Знание. Первые» VK представит познавательный контент и технологические открытия военных лет.

Помимо этого платформа разместит 25 стел в 10 городах России с фотографиями исторических мест. С помощью QR-кода каждый сможет сделать черно-белые фотографии близких и родных цветными благодаря нейросети Mail.

Ранее, 6 мая, в пресс-службе VK сообщили, что пользователи сервисов платформы 9 мая смогут смотреть видеоконтент на площадках без рекламы в течение всего дня. Также отмечалось, что к 80-й годовщине Победы VK с партнерами запускает более 30 образовательных проектов о людях и событиях ВОВ.