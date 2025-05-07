Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Спорт
Фехтовальщиков РФ допустили к командным соревнованиям в нейтральном статусе
Мир
В Кремле указали на продолжающуюся в странах Прибалтики политику русофобии
Мир
Пакистан выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов Индии
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Фон дер Ляйен призвала ускорить процесс вступления Украины в ЕС
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Спорт
Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире в Италии
Общество
ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Мир
Лавров заявил о стремлении РФ и Вьетнама создать систему равной безопасности в АТР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
В Кремле осудили отказ МОК непрофильным СМИ из РФ в аккредитации на Олимпиаду-2026
Мир
СМИ сообщили об отмене нескольких визитов премьера Индии в другие страны
Мир
Захарова указала на отсутствие влияния перестановок в правительстве ФРГ на РФ

Спортивные события ПМЭФ будут посвящены 80-летию Победы

0
EN
Фото: Росконгресс
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мероприятия Спортивных игр Петербургского международного экономического форума будут приурочены к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Программу игр откроет финал Кубка Победы по конкуру, который пройдет 7–11 мая. Одна из задач турнира — рассказывать молодому поколению спортсменов о подвиге советского народа в годы войны.

«Фонбет. Кубок Росконгресса» по хоккею будет посвящен олимпийскому чемпиону Николаю Сологубову. Во время войны будущий хоккеист получил серьезные ранения. В феврале 1944 года он нарвался на мину, в результате чего у него оказались перебиты большие и малые берцовые кости, раздроблен голеностоп. Врачи собирались ампутировать ногу, но сам Николай Сологубов запретил им это делать. После окончания войны он не просто восстановился, но и стал одним из сильнейших защитников первого поколения советских хоккеистов. Николай Сологубов первым из отечественных игроков обороны забросил 100 шайб. В составе сборной СССР он выиграл золото Олимпийских игр в Кортине-д’Ампеццо и стал двукратным чемпионом мира.

За Кубок имени Николая Сологубова на ПМЭФ сыграют команды «Бизнес», «Политика», администрации Санкт-Петербурга и спортивно-делового сообщества «Чемпион». Форма всех команд будет стилизована под эпоху конца 1940-х годов.

«В 2025 году по инициативе Минспорта тема 80-летнего юбилея Победы проходит красной нитью через ключевые соревнования по всем видам спорта. Именно спортсмены-фронтовики стали отечественными первопроходцами на международной спортивной арене и принесли стране первые золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Пример мужества, стойкости и преодоления великих спортсменов послевоенной эпохи должны стать ориентиром для молодежи, поэтому важно рассказывать истории о судьбах спортсменов из поколения Победителей. В этой связи Фонд Росконгресс принял решение посвятить спортсменам-фронтовикам спортивные мероприятия главного делового события года», — отметил член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Гала-матч «Кубок Росконгресса по баскетболу» пройдет в формате «сборная ПМЭФ – сборная Санкт-Петербурга». Главный трофей матча будет посвящен серебряному призеру Олимпиады-1952, участнику боев за снятие блокады Ленинграда Ивану Лысову, который был награжден орденом Красной Звезды. В мае 1943 года он участвовал в товарищеском турнире по баскетболу в Ленинграде. После окончания войны он стал одним из ведущих баскетболистов Советского Союза. В составе национальной сборной Иван Лысов дважды побеждал на чемпионатах Европы (1947, 1951). Еще два золота Иван Лысов завоевал как тренер. Женская сборная СССР под его руководством становилась лучшей на континенте в 1954 и 1956 годах.

Под знаком юбилея Победы пройдет массовый забег «Борись и побеждай». Легкоатлетические пробеги были самыми массовыми физкультурными событиями во время Великой Отечественной войны. Весной и летом 1944 года в них принимали участие десятки тысяч человек. Об интересных фактах спортивных событий времен войны участники забега на ПМЭФ узнают перед стартом пятикилометровой дистанции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025