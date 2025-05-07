Спортивные события ПМЭФ будут посвящены 80-летию Победы

Мероприятия Спортивных игр Петербургского международного экономического форума будут приурочены к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Программу игр откроет финал Кубка Победы по конкуру, который пройдет 7–11 мая. Одна из задач турнира — рассказывать молодому поколению спортсменов о подвиге советского народа в годы войны.

«Фонбет. Кубок Росконгресса» по хоккею будет посвящен олимпийскому чемпиону Николаю Сологубову. Во время войны будущий хоккеист получил серьезные ранения. В феврале 1944 года он нарвался на мину, в результате чего у него оказались перебиты большие и малые берцовые кости, раздроблен голеностоп. Врачи собирались ампутировать ногу, но сам Николай Сологубов запретил им это делать. После окончания войны он не просто восстановился, но и стал одним из сильнейших защитников первого поколения советских хоккеистов. Николай Сологубов первым из отечественных игроков обороны забросил 100 шайб. В составе сборной СССР он выиграл золото Олимпийских игр в Кортине-д’Ампеццо и стал двукратным чемпионом мира.

За Кубок имени Николая Сологубова на ПМЭФ сыграют команды «Бизнес», «Политика», администрации Санкт-Петербурга и спортивно-делового сообщества «Чемпион». Форма всех команд будет стилизована под эпоху конца 1940-х годов.

«В 2025 году по инициативе Минспорта тема 80-летнего юбилея Победы проходит красной нитью через ключевые соревнования по всем видам спорта. Именно спортсмены-фронтовики стали отечественными первопроходцами на международной спортивной арене и принесли стране первые золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Пример мужества, стойкости и преодоления великих спортсменов послевоенной эпохи должны стать ориентиром для молодежи, поэтому важно рассказывать истории о судьбах спортсменов из поколения Победителей. В этой связи Фонд Росконгресс принял решение посвятить спортсменам-фронтовикам спортивные мероприятия главного делового события года», — отметил член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Гала-матч «Кубок Росконгресса по баскетболу» пройдет в формате «сборная ПМЭФ – сборная Санкт-Петербурга». Главный трофей матча будет посвящен серебряному призеру Олимпиады-1952, участнику боев за снятие блокады Ленинграда Ивану Лысову, который был награжден орденом Красной Звезды. В мае 1943 года он участвовал в товарищеском турнире по баскетболу в Ленинграде. После окончания войны он стал одним из ведущих баскетболистов Советского Союза. В составе национальной сборной Иван Лысов дважды побеждал на чемпионатах Европы (1947, 1951). Еще два золота Иван Лысов завоевал как тренер. Женская сборная СССР под его руководством становилась лучшей на континенте в 1954 и 1956 годах.

Под знаком юбилея Победы пройдет массовый забег «Борись и побеждай». Легкоатлетические пробеги были самыми массовыми физкультурными событиями во время Великой Отечественной войны. Весной и летом 1944 года в них принимали участие десятки тысяч человек. Об интересных фактах спортивных событий времен войны участники забега на ПМЭФ узнают перед стартом пятикилометровой дистанции.