Пакистан выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов Индии

Пакистан готов прекратить боевые действия против Индии, если Нью-Дели сделает шаги к деэскалации. Об этом 7 мая заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в интервью агентству Bloomberg.

«Последние две недели мы говорили, что никогда не предпримем ничего враждебного против Индии. Но если Индия нападет, мы ответим», — сказал он.

Асиф добавил, что Пакистан остановит военные действия, если Индия отступит. Он также отметил, что такие действия не являются враждебными, а служат защитой территории.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированному им Джамму и Кашмиру. В свою очередь, Пакистан предпринял ответные действия после атак с индийской стороны. Уточнялось, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.

Позже в МИД Пакистана сообщили о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны. Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри сообщил по меньшей мере о восьми погибших мирных жителях, двух пропавших без вести и 35 пострадавших в результате ударов Индии.