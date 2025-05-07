Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Спорт
Фехтовальщиков РФ допустили к командным соревнованиям в нейтральном статусе
Мир
В Кремле указали на продолжающуюся в странах Прибалтики политику русофобии
Мир
Пакистан выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов Индии
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Фон дер Ляйен призвала ускорить процесс вступления Украины в ЕС
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Спорт
Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире в Италии
Общество
ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Мир
Лавров заявил о стремлении РФ и Вьетнама создать систему равной безопасности в АТР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
В Кремле осудили отказ МОК непрофильным СМИ из РФ в аккредитации на Олимпиаду-2026
Мир
СМИ сообщили об отмене нескольких визитов премьера Индии в другие страны
Мир
Захарова указала на отсутствие влияния перестановок в правительстве ФРГ на РФ
Сюжет:

Новые балкеры ССК «Звезда» назвали именами водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом воинов

0
EN
Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На судостроительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная церемония закладки двух балкерных судов, которым присвоены имена Героев Советского Союза Михаила Егорова и Мелитона Кантарии. Символическое событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в «Роснефти».

Егоров и Кантария вошли в историю как разведчики 756-го стрелкового полка, которые 1 мая 1945 года водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. За этот подвиг они были удостоены звания Героев Советского Союза.

Балкеры «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария» длиной 229 м и шириной 34,5 м предназначены для перевозки сыпучих грузов. Резка деталей для них стартовала в феврале этого года. «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария» станут первыми в серии из пяти судов для перевозки угля, строящихся на ССК «Звезда».

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента. Оператором проекта выступает ПАО «НК «Роснефть». В портфеле верфи более 60 заказов, на воду уже спущено 12 судов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025