Новые балкеры ССК «Звезда» назвали именами водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом воинов

На судостроительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная церемония закладки двух балкерных судов, которым присвоены имена Героев Советского Союза Михаила Егорова и Мелитона Кантарии. Символическое событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в «Роснефти».

Егоров и Кантария вошли в историю как разведчики 756-го стрелкового полка, которые 1 мая 1945 года водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. За этот подвиг они были удостоены звания Героев Советского Союза.

Балкеры «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария» длиной 229 м и шириной 34,5 м предназначены для перевозки сыпучих грузов. Резка деталей для них стартовала в феврале этого года. «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария» станут первыми в серии из пяти судов для перевозки угля, строящихся на ССК «Звезда».

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента. Оператором проекта выступает ПАО «НК «Роснефть». В портфеле верфи более 60 заказов, на воду уже спущено 12 судов.