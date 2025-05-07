СМИ сообщили об отмене нескольких визитов премьера Индии в другие страны

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News18: премьер Индии Моди отменил визиты в Хорватию, Норвегию и Нидерланды
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Фото: Global Look Press/Reynaldo Paganelli
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил запланированные на следующей неделе визиты в Хорватию, Норвегию и Нидерланды. Об этом 7 мая сообщил телеканал News18.

«Моди отменил свой важный предстоящий тур по Европе», — говорится в материале.

Официальные причины не названы.

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Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмиру. В свою очередь, Пакистан провел ответные действия после атак с индийской стороны. Уточнялось, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.

Позже в МИД Пакистана сообщили о приближении государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны. Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри сообщил по меньшей мере о восьми погибших мирных жителях, двух пропавших без вести и 35 пострадавших в результате ударов Индии по Пакистану.

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