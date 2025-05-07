Пожар на обогатительной фабрике в Якутии ликвидировали
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри в Якутии, где пострадали четыре человека, ликвидировали. Об этом 7 мая сообщило МЧС РФ.
На месте происшествия работали 58 специалистов и 15 единиц техники.
«Пожар локализован на 300 кв. м. Пострадавшие будут доставлены в якутский ожоговый центр санавиацией», — указано в Telegram-канале ведомства.
Позже стало известно о ликвидации возгорания.
О пожаре на обогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри стало известно ранее в этот день. В результате происшествия пострадали четыре человека. Прокуратура города организовала проверку по факту инцидента. Исходя из данных СПАРК, в октябре 2024 года Ростехнадзор фиксировал три нарушения на производстве.