Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска
Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщил 7 мая представитель ведомства Артем Кореняко.
«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 10:20 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — указал он в своем Telegram-канале.
Ограничения вводились Росавиацией для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
В аэропорту Нижнекамска временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились с 08:00 мск. Тем же утром ограничения были введены в аэропорту Казани и столичном Шереметьево. В последнем ограничительные меры были отменены спустя час.