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ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по населенным пунктам Брянской области

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Фото: Global Look Press/Konopatov Yuri
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов Брянской области за минувшие сутки. Об этом 7 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«На местах работают оперативные и экстренные службы и комиссии по оценке ущерба», — написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз призвал жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.

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В этот же день Богомаз сообщил, что с вечера вторника, 6 мая, над территорией Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. По его словам, в отражении атаки были задействованы подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ, Росгвардии по Брянской области, а также отряд «БАРС-Брянск».

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