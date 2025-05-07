ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по населенным пунктам Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов Брянской области за минувшие сутки. Об этом 7 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«На местах работают оперативные и экстренные службы и комиссии по оценке ущерба», — написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз призвал жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.
В этот же день Богомаз сообщил, что с вечера вторника, 6 мая, над территорией Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. По его словам, в отражении атаки были задействованы подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ, Росгвардии по Брянской области, а также отряд «БАРС-Брянск».