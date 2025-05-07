Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире в Италии
Юные российские хоккеисты заняли все три первых места на турнире World Selects Invitational для детей до 13 лет в Италии. Кадры матча 7 мая публикуют «Известия».
С 28 апреля по 4 мая команды «Динамо», «Авангард» и сборная Золотого кольца, составленная из воспитанников школ Москвы и Подмосковья, сыграли на турнире World Selects Invitational в итальянском городе Больцано. Это первое за годы международных отстранений крупное соревнование для детских команд, в котором приняли участие спортсмены из России.
Сообщается, что юные хоккеисты выступали под российским флагом, а перед играми звучал государственный гимн Российской Федерации.
На турнире российские команды встретились с соперниками из Северной Америки, Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, Латвии, Белоруссии и Казахстана.
«Авангард» и «Динамо» прошли предварительный этап без поражений. «Ястребы» одержали все пять побед в основное время, а бело-голубые дважды затягивали матчи до овертаймов. Сборная Золотого кольца потерпела свое единственное поражение от шведской команды, причем с разницей в одну шайбу (3:4).
Ранее, 6 апреля, российский хоккеист Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ, побив «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. 10 апреля хоккеист назвал рекордный гол самым важным моментом своей жизни.