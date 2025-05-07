Освещающим торжества в честь Дня Победы журналистам вручили памятные подарки
В международном пресс-центре Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве вручили памятные подарки журналистам, которые будут освещать тожества в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Кадры подготовленных подарков 7 мая публикуют «Известия».
Представители СМИ получили уменьшенные копии скульптур, памятников «Родина-мать», «Воин-освободитель» и Советскому солдату. Также в подарок они получили репринт выпуска газеты «Известия» от 9 мая 1945 года.
6 мая корреспондент «Известий» сообщил о передаче репринта выпуска газеты за 9 мая 1945 года музеям по всей стране. Уточнялось, что на страницах выпуска запечатлены материалы с новостью о Победе, а также приказ Верховного главнокомандующего, поздравления и стихи.
Позже сообщалось о передаче более 200 тыс. экземпляров ветеранским и волонтерским организациям России, а также военным и историческим музеям страны. Отмечалось, что уникальный номер «Известий» получат и участники парада Победы в Москве.