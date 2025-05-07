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ГД рассмотрит жалобы на одностороннее изменение банками условий оказания услуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Государственной думе (ГД) изучат случаи одностороннего изменения банками первоначальных условий договора об оказании услуг. Об этом 7 мая сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

В частности, он отметил, что таким образом происходит введение или повышение комиссии за снятие денег, увеличение тарифов за обслуживание, а также подъем процентных ставок по кредитным продуктам.

«Федеральным законом четко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия. <...> В этой связи со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений», — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что этой проблемой займется комитет Госдумы по финансовому рынку.

Володин подчеркнул, что банки обязаны раскрывать все условия получения заемных средств и предупреждать о рисках. По его словам, банковские организации также должны максимально информировать россиян при оформлении кредитов, заключении договоров и иных услугах.

Неведомая дань: банки массово подключают клиентам платные услуги
Как они зарабатывают на невнимательности россиян и можно ли защититься от таких списаний

«Известия» 7 мая проанализировали десятки отзывов россиян в народном рейтинге банков от «Банки.ру» и узнали, что граждане жалуются на недобросовестное поведение Альфа-банка, Газпромбанка, Ак Барс Банка и других представителей рынка за непрозрачную информацию в договорах и попытки нажиться на невнимательности клиентов. Выяснилось, что банки без согласия клиентов начинают списывать комиссию за платные уведомления или пакеты привилегий и перекладывают ответственность за последствия на клиента.

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