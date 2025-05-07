МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нанесенными ударами

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Индии, выразив протест в связи с нанесенными ударами, которые привели к гибели и ранениям мирных жителей, сообщает 7 мая ведомство.

«Было передано, что вопиющий акт агрессии Индии представляет собой явное нарушение суверенитета Пакистана. Такие действия противоречат Уставу ООН, международному праву и установленным нормам, регулирующим межгосударственные отношения», — говорится в заявлении МИД Пакистана.

Отмечается, что власти Пакистана решительно отвергли необоснованные оправдания Индии с связи с враждебным поведением страны.

«Индийская сторона была предупреждена, что такое безрассудное поведение представляет серьезную угрозу региональному миру и стабильности», — добавляет ведомство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном. Она подчеркнула, что Москва решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений, а также акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для борьбы с ним.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмиру. В свою очередь, Пакистан провел ответные действия после атак с индийской стороны. Уточнялось, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.

Позже в МИД Пакистана сообщили о приближении государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны. Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри сообщил по меньшей мере о восьми погибших мирных жителях, двух пропавших без вести и 35 пострадавших в результате ударов Индии по Пакистану.