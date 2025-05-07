СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Склады НАТО с техникой и боеприпасами почти пусты из-за помощи Украине. Об этом 7 мая сообщил политический обозреватель Славомир Билински.
«Многие европейские страны, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, перебросили на Украину огромное количество техники и боеприпасов, оставив свои собственные склады практически пустыми», — написал он в статье для польского издания Forsal.
По его словам, эксперты считают, что в случае неожиданного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель.
Газета The Washington Post 19 апреля сообщила о рассмотрении Европой инвестиций в производство оружия на Украине в качестве альтернативы поставкам вооружения на фоне возможного прекращения военной помощи со стороны США. Уточнялось, что при этом у европейской стороны присутствуют сомнения по поводу возможности полностью компенсировать американскую помощь.