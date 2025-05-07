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СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине

Forsal: на складах НАТО почти не осталось боеприпасов из-за помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/IMAGO/diebildwerft
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Склады НАТО с техникой и боеприпасами почти пусты из-за помощи Украине. Об этом 7 мая сообщил политический обозреватель Славомир Билински.

«Многие европейские страны, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, перебросили на Украину огромное количество техники и боеприпасов, оставив свои собственные склады практически пустыми», — написал он в статье для польского издания Forsal.

По его словам, эксперты считают, что в случае неожиданного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель.

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Газета The Washington Post 19 апреля сообщила о рассмотрении Европой инвестиций в производство оружия на Украине в качестве альтернативы поставкам вооружения на фоне возможного прекращения военной помощи со стороны США. Уточнялось, что при этом у европейской стороны присутствуют сомнения по поводу возможности полностью компенсировать американскую помощь.

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