В Госдуме призвали активизировать проверки газового оборудования в домах

В России необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах и ужесточить ответственность за халатность. Об этом 7 мая заявил член комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Александр Якубовский в беседе с «РИА Новости».

«Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые зачастую допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить», — сказал парламентарий.

Якубовский напомнил, что по действующему законодательству за данные нарушения предусмотрены административные штрафы в размере до 2 тыс. рублей для граждан, до 5 тыс. для должностных лиц и до 100 тыс. для юридических лиц. По мнению депутата, текущих штрафных мер недостаточно.

Якубовский отметил, что приоритетом является безопасность граждан страны, а не комфорт и экономия средств подрядчиков.

«Мы говорим о жизнях людей, и это та сфера, где цена ошибки недопустимо высока», — добавил парламентарий.

Ранее, 30 апреля, в Ульяновске с признаками отравления угарным газом госпитализировали семью с малолетними детьми. Уточняется, что прокуратура региона организовала проверку в том числе управляющей компании и организации, ответственной за газовое оборудование в доме.